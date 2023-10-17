شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تلتقى وفدا من المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى عدداً من المصريين بالخارج عن طريق "فيديو كونفرانس"، بحضور المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج.

وأشار فوزى خلال اللقاء، إلى أن المصريين في الخارج مصدر للقوة الاقتصادية والقوة الناعمة، مؤكداً أن المرشح عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بالمصريين في الخارج، والتي من بينها تطوير وزارة الهجرة ودعمها ببرامج رعاية للمصريين بالخارج، وكذلك مبادرة وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الدفاع في سبيل تسوية المواقف التجنيدية للمصريين بالخارج، فضلاً عن أن الدستور المصري خصص لهم مادة بإلزام الدولة برعاية مصالحهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من ممارسة الحقوق السياسية بما يتفق مع أوضاعهم.

ومن جانبهم، أشاد المصريون في الخارج بـ المشروعات والإنجازات التي حدثت في مصر خلال السنوات التسع السابقة، فضلاً عن توفير الأمن والاستقرار، مشيرين إلى أنهم حريصون على تشجيع الجاليات المصرية في الخارج على ممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات، وعمل الكثير من المؤتمرات والندوات التوعوية بإنجازات الدولة المصرية وذلك انطلاقاً من شعورهم الوطني بالفخر تجاه وطنهم ورغبة منهم في إحداث تأثير قوي في دعم السياسة المصرية.

ويذكر أنه شارك في الاجتماع ممثلين للجاليات المصرية من دول السعودية - أمريكا - استراليا- إنجلترا ويلز- إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - سويسرا - رومانيا - كندا - النمسا - كردستان - الإمارات - لبنان - الأردن وغيرها.