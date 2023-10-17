شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل وكيل أول مجلس النواب وأمين عام المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي بمكتبه اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس. ورحب النائب العام بضيفيْه اللذيْن قدما التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

النائب العام يستقبل وكيل أول مجلس النواب



زيارة وكيل أول مجلس النواب للنائب العام



النائب العام مع وكيل أول مجلس النواب

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