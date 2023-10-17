متطوعو التحالف الوطنى فى انتظار فتح معبر رفح لتقديم المساعدات لغزة.. صور

القاهرة - سامية سيد -

واصطفت قوافل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أمام معبر رفح لنقل المساعدات الاغاثية والإنسانية، استعداد لنقلها إلى قطاع غزة.

وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء فى فلسطين العدوان الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع تدشين كيانات التحالف الوطنى بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.