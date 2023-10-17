القاهرة الإخبارية: ملك الأردن يستقبل غدا رؤساء مصر وأمريكا وفلسطين (تحديث)

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القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن العاهل الأردني الملك عبدالله سيستقبل غدا رؤساء مصر والولايات المتحدة وفلسطين، لعقد لقاءات حول سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة.

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وأعلن الديوان الملكي الأردني اليوم الثلاثاء، أن قمة رباعية ستعقد غدًا الأربعاء، في العاصمة الأردنية عمان؛ بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ لبحث التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي يعيد إحياء عملية السلام.

وذكر الديوان - في بيان له اليوم - أن العاهل الأردني سيعقد لقاءات منفصلة مع الرئيس السيسي ونظيريه الأمريكي والفلسطيني ، حيث ستتركز المباحثات على سبل وقف الحرب الجارية على غزة وخطورة تداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وأضاف الديوان الملكي أن العاهل الأردني سيستضيف أيضا قمة ثلاثية بمشاركة الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس.

وتطرقت صحيفة واشنطن بوست إلى ملامح الأجندة الأمريكية خلال القمة، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يعتزم السفر إلى إسرائيل غدا، بحسب ما أعلنت البيت الأبيض، كما سيزور الأردن للمشاركة في تلك القمة.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جون كيربى، إن الولايات المتحدة لم تسعى لضمانات بأن إسرائيل لن تطلق غزوها البرى أثناء زيارة بايدن للدولة العبرية، وقال إنهم لا يملون شروطا ولا توجيهات عملياتية على الإسرائيليين. وأضاف: لا نريد أن نرى تصعيدا، ونريد التأكد من البدء فى تدفق المساعدات الإنسانية.

كان بايدن قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسى. وقال البيت الأبيض إن كلا الرئيسيين ناقشا الجهود المستمرة لوقف الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والأردن والسلطة الفلسطينية وإسرائيل والشركاء الإقليميين الآخرين.