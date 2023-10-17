شكرا لقرائتكم خبر عن "مسافة السكة".. المساعدات المصرية تنتظر العبور للأشقاء فى قطاع غزة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "مسافة السكة" تنتظر عشرات الحافلات التابعة للتحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، أمام بوابة معبر رفح، من أجل تقديمها للأشقاء في قطاع غزة، وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين بعد العدوان الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.