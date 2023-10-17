شكرا لقرائتكم خبر عن شكري يطالب إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطينى من معبر رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الخارجية سامح شكرى استمرار عمليات القصف العشوائى والعقاب الجماعى للمدنيين فى قطاع غزة، مؤكدا على الأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى القطاع، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة اكس. طالب وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا، إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطينى من معبر رفح.

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