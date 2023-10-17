شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لرئيس وزراء اليابان: مصر تواصل تنسيق جهود تبنى مسار التهدئة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها.

كما شدد الرئيس السيسى، على أن مصر مستمرة في مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبني مسار التهدئة، وكذا إيصال المساعدات الإنساني إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية.