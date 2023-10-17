شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار زيت الطعام والسكر بعد التخفيض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العديد من السلع الأساسية تخفيضات بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعد تطبيق الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار، حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، والزيت 700 مللى تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها كما أنخفضت أسعار الدواجن والبيض والعديد من السلع الأساسية الأخرى.

وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كل الشركات التى تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية من مخالفة القرار الوزارى رقم 141 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول سلعة السكر، وأن تدون الشركات "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"، فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه فى ظروف التداول العادية "اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافى، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج مدة الصلاحية"،كما يدون بلد المنشآ واسم المستورد وعنوانه فى حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصرى فى حالة الإنتاج المحلى.