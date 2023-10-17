شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتواصل مع زعماء العالم لحل القضية الفلسطينية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقود الدولة المصرية عدة تحركات دولية، لحلحلة القضية الفلسطينية ووقف حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينى، وهذا ما نستعرضه خلال الإنفوجراف التالى:





الرئيس السيسى تلقى اتصالين من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

حذر الرئيس السيسى من خطورة تردى الموقف وانزلاقه لمزيد من العنف وتدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة ودخول المنطقة فى حلقة مفرغة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وتوافق الجانبان بشأن خطورة الوضع الحالى واستعرض الرئيسان الجهود الدبلوماسية الجارية على مسار التهدئة ومنع تفاقم الصراع وتوسيع دائرته





الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد

توافق الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور ودفع الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد والعنف، لحماية المدنيين وحقن الدماء





الرئيس السيسى وملك الأردن عبد الله الثانى بن الحسين

استعرضا التطورات الأخيرة والتشديد على أولوية تضافر الجهود الإقليمية والدولية للعمل على وقف التصعيد والعنف، وضبط النفس حقناً للدماء ومنعاً لمزيد من تدهور الأوضاع





الرئيس السيسى وجوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة

توافق الجانبان حول ما تمثله الأزمة من خطورة على السلم والأمن فى المنطقة وأكدا ضرورة التوصل لوقف العمليات العسكرية على مختلف الجبهات





الرئيس السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى

تم التشديد خلال الاتصال على أهمية ضبط النفس فى هذه المرحلة الدقيقة وتغليب صوت العقل ومسار التهدئة منعاً لتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية وخروجها عن السيطرة

الرئيس السيسى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان

توافق الرئيسان فى اتصال هاتفى حول أهمية حث كل الأطراف على الوقف الفورى للمواجهات والعنف، وشددا على ضرورة حماية المدنيين وتأمين الأوضاع الإنسانية الملائمة لمعيشتهم وحياتهم





الرئيس السيسى وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد

تم خلال الاتصال التباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكرى على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية مع ضرورة الدفع بقوة فى اتجاه تحقيق السلام العادل فى المنطقة استنادا إلى حل الدولتين





الرئيس السيسى ورئيس وزراء هولندا مارك روته

شدد الرئيس على أن مصر مستمرة فى مساعيها للدفع بجهود إقليمية ودولية منسقة لحث جميع الأطراف على تبنى مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية





الرئيس السيسى ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين

شدد الرئيس على أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على الوقف الفورى للتصعيد باعتباره الأولوية فى الوقت الراهن حقناً لدماء المدنيين من الجانبين





الرئيس السيسى ورئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك

أكد الرئيس ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة

الرئيس السيسى والرئيس الأمريكى جو بايدن

ناقش الرئيسان الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام واتفقا على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة، والتوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

استقبل الرئيس السيسى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن بالقاهرة، حيث شدد الرئيس على ضرورة خفض التوتر وتيسير دخول المساعدات إلى قطاع غزة وأن رد الفعل الإسرائيلى تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعى

الرئيسان السيسى والرئيس الروسى فلادمير بوتين

توافق الزعيمان على خطورة الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة عاجلة، واتفقا على ضرورة العمل الجدى على معالجة أسباب الأزمة