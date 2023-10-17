شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التنفيذى لليونسكو يعتمد قرارا عن مبادرة "بنك المعرفة المصرية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد المجلس التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بالإجماع مشروع القرار الذى قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس والمعنون "بنك المعرفة المصرى".

وسلط مشروع القرار الضوء على تلك المبادرة المهمة التى تشرف عليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والتى كانت الحكومة المصرية قد أطلقتها عام 2016 تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية على نحو يجسد اهتمام مصر الكبير بتحقيق التحول الرقمى فى مجال التعليم فى سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير ذلك القطاع التنموى المهم.

وصرح السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا المندوب الدائم لدى اليونسكو، بأن وفد مصر كان على اتصال مستمر مع الوزير محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الذى يضع هذه المبادرة كأولوية متقدمة فى عمل الوزارة، وذلك من أجل الوقوف على التطورات التى يشهدها تنفيذ المبادرة فى سياق إعداد مشروع القرار.



ونوه السفير علاء يوسف بأن المجلس التنفيذى أشاد فى قراره بمبادرة "بنك المعرفة المصري" معتبرًا أنها تمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية فى منطقتى إفريقيا والشرق الأوسط والتى تهدف إلى تحقيق التطوير التقنى فى مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلبة والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التى تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويبدعون وهى المبادرة التى استفاد منها أربعة ملايين طالب حتى عام 2022.

وذكرت وزارة الخارجية - اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" - أن المجلس التنفيذى لليونسكو دعا فى قراره المنظمة إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بتمعن من أجل استخلاص أهم العناصر التربوية التى تنطوى عليها، ونقلها للدول أعضاء المنظمة من أجل استلهامها فى معرض إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي.

وفى هذا السياق دعا المجلس المنظمة إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلُّم الرقمى، وإلى تيسير تبادل الخبرات الوطنية والممارسات الفضلى والمساعدات التقنية والمالية اللازمة بين تلك الدول من أجل تمكينها إنشاء منصات التعلم الرقمى، وذلك فى سياق مساعى تحقيق التحول الرقمى فى قطاع التعليم الذى يعتبر من أبرز نتائج قمة تحويل التعليم التى عُقدت بنيويورك فى شهر سبتمبر 2022.