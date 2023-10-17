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شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص جائزة تقديرية باسم شيرين أبو عاقلة للإعلاميات العربيات الناشطات فى التحقيق الاستقصائى والان مع تفاصيل الخبر
وتستهدف الجائزة تكريم الاعلاميات العربيات الناشطات في مجال (التحقيق الاستقصائي) واللواتي لهن اسهام مميز في نشر قضايا الانسان والمجتمع، تأكيدًا على الدور الهام للصحافة الاستقصائية في ترسيخ حق المساءلة وتعزيز حرية التعبير وتوصيل الحقيقة للرأي العام.
وعن شروط الترشح:
- أن تكون مصرية الجنسية.
- يمكن لمؤسسات ذات صلة بالإعلام أو بقضايا المرأة أن ترشح احدى الاعلاميات التي تتوافر لديها شروط الترشح.
- أن يكون لديها خبرة في مجال (التحقيق الاستقصائي)
- الأوراق المطلوبة:
- السيرة الذاتية
- الوظيفة الحالية مدعمه بالأوراق
- صورة من البطاقة الشخصية و كارنيه النقابة.
- ارسال الاعمال السابقة وبجودة عالية وتشمل الروابط الالكترونية لتلك الأعمال.
- ذكر الجوائز التي حصلت عليها الصحفية المرشحة عن هذا المجال (ان وجدت)
وأشار المجلس إلى أنه على من ترغب في الترشح للجائزة من الصحفيات الاستقصائيات (المصريات) ارسال الأوراق المطلوبة على الايميل التالي:
علمًا بأن أخر موعد لتلقى طلبات الترشح هو 2 نوفمبر 2023، موضحا أن الجائزة التقديرية عبارة عن درع.
تخصيص جائزة تقديرية باسم شيرين أبو عاقلة
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