شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص جائزة تقديرية باسم شيرين أبو عاقلة للإعلاميات العربيات الناشطات فى التحقيق الاستقصائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومي للمرأة بصفته (عضو المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية) عن تخصيص المنظمة جائزة تقديرية بعنوان " جائزة الإعلامية شيرين أبو عاقلة رمز الشجاعة والصدق في خدمة الحق"، تكريما لذكراها.

وتستهدف الجائزة تكريم الاعلاميات العربيات الناشطات في مجال (التحقيق الاستقصائي) واللواتي لهن اسهام مميز في نشر قضايا الانسان والمجتمع، تأكيدًا على الدور الهام للصحافة الاستقصائية في ترسيخ حق المساءلة وتعزيز حرية التعبير وتوصيل الحقيقة للرأي العام.

وعن شروط الترشح:

- أن تكون مصرية الجنسية.

- يمكن لمؤسسات ذات صلة بالإعلام أو بقضايا المرأة أن ترشح احدى الاعلاميات التي تتوافر لديها شروط الترشح.

- أن يكون لديها خبرة في مجال (التحقيق الاستقصائي)

- الأوراق المطلوبة:

- السيرة الذاتية

- الوظيفة الحالية مدعمه بالأوراق

- صورة من البطاقة الشخصية و كارنيه النقابة.

- ارسال الاعمال السابقة وبجودة عالية وتشمل الروابط الالكترونية لتلك الأعمال.

- ذكر الجوائز التي حصلت عليها الصحفية المرشحة عن هذا المجال (ان وجدت)

وأشار المجلس إلى أنه على من ترغب في الترشح للجائزة من الصحفيات الاستقصائيات (المصريات) ارسال الأوراق المطلوبة على الايميل التالي:

[email protected]

علمًا بأن أخر موعد لتلقى طلبات الترشح هو 2 نوفمبر 2023، موضحا أن الجائزة التقديرية عبارة عن درع.