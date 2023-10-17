شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمرأة" يطلق المعسكر الأول لمبادرة تمكين الفتيات "دوى" بدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المجلس القومى للمرأة، انطلاق فعاليات المعسكر الأول ضمن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"، التى ينفذها المجلس القومى للمرأة، فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم، مستهدفة 200 طالبه بمدرسة كفر سعد الإعدادية بنات بمحافظة دمياط.

ويتضمن المعسكر تنظيم دوائر حكي للفتيات، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسة التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعية بينهم.

جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى" تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.