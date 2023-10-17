مفتي الجمهورية يستقبل مفتى لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان بمطار القاهرة الدولى

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- ظهرَ اليوم الثلاثاء، الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتى لبنان، فى مطار القاهرة الدولى عقب وصوله من العاصمة اللبنانية بيروت لحضور فعاليات المؤتمر العالمى الثامن للإفتاء.

من جانبه شكر الشيخ عبد اللطيف دريان مفتى الجمهورية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن أمنياته بالتوفيق لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم فى مؤتمرها المرتقب انعقاده غدًا الأربعاء حول الفتوى وتحديات الألفية الثالثة.

يأتى ذلك ضمن استقبال مفتى الجمهورية لعدد من وفود الدول المشاركة فى المؤتمر العالمى الثامن لدار الإفتاء المصرية الذى تنطلق فعالياته غدًا الأربعاء، وسيشهد على مدار يومين العديد من الفعاليات المهمة، حيث ستنطلق الفعاليات فى التاسعة صباحًا وستشهد الجلسة الافتتاحية عرضًا لفيلم تسجيلى حول الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم، وأهداف المؤتمر والتحديات التى تواجهها الفتوى فى الألفية الثالثة.