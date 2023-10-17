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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فحص الثدى الذاتى للسيدات مرة شهريا يحمى من الإصابة بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن فحص الثدى الذاتى للسيدات مرة شهريا يحمى من الإصابة بالسرطان.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا تحمى من الإصابة بسرطان الثدى.
ودعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال الخدمات التى تقدمها المبادرة المستدامة، مؤكدا أن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدى يسهم فى تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التى توفرها المبادرة بالمجان وفقا لأحدث المعايير العالمية.
ولفت إلى أن المبادرة تستهدف السيدات بداية من سن 18 عاما وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري ضغط الدم قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو زيادة الوزن) إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية بالإضافة للتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.
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