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البابا تواضروس الثانى يلتقى أعضاء مجمع رهبان "الأنبا شنودة" ميلانو

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القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم الثلاثاء، مجمع رهبان دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بميلانو، في الدير ذاته، بحضور أسقف ورئيس الدير وإيبارشية ميلانو نيافة الأنبا أنطونيو، والوفد المرافق لقداسته، ونيافة الأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا. وذلك في إطار الزيارة الرعوية الحالية لميلانو وڤينيسيا، والتي بدأها الثلاثاء الماضي.

 

وألقى قداسة البابا كلمة روحية على الآباء الرهبان ثم استقبل أسئلتهم وأجاب عليها،  وفي الختام باركهم ووزع عليهم هدايا تذكارية.

 

وكان قداسة البابا قد عاد إلى ميلانو، مساء أمس، بعد انتهاء زيارته إلى ڤينيسيا، والتي استمرت لثلاثة أيام.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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