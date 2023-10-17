شكرا لقرائتكم خبر عن كوبرى العصلوجى يحل أزمة المرور بالزقازيق / بلبيس / شبين القناطر / القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انشأت وزارة النقل، كوبري العصلوجي بمحافظة الشرقية، ضمن خطة الوزارة في استبدال المزلقانات على خطوط السكك الحديدة بكباري علوية أعلى المزلقانات لفك الاشتباكات المرورية وتحقيق عوامل السلامة والأمان.

ونشرت الوزارة صورا توضح كوبرى العصلوجى، بعد حل مشكلة الازدحام بالمنطقة وتسيير الحركة المرورية دون انتظار القطارات، بخط الزقازيق /بلبيس /شبين القناطر/ القاهرة والذي تم الانتهاء من تنفيذه بطول 500 متر بإجمالي تكلفته 88 مليون جنيه والذى يساهم فى الغاء التقاطعات السطحية وتأمين عبور المزلقانات وزيادة معدلات السلامة والأمان زحل الاختناقات المرورية بمدخل مدينة الزقازيق وتحقيق السيولة المرورية بطريق بلبيس /الزقازيق.

كما انتهت وزارة النقل من اعمال تنفيذ المرحلة الاولى لازدواج طريق الزقازيق – السنبلاوين، ويبلغ طول الطريق 37.5 كم بعرض رصف 25 متر مع وجود طريقي خدمه على جانبي الطريق لخدمة المزارعين بواقع 3 حارة مرورية لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين مليار و 787 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بطول 20 كم في المسافة من الزقازيق حتى ديرب نجم.

وتنفذ الوزارة مشروع توسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة فى المسافة من كوبري سندوب حتي كوبري المنصورة على النيل والذى تم الانتهاء منه بإضافة حارة ثالثة للطريق بطول 4,5 كم ليصبح عرض الطريق 14 متر في كل اتجاه (بواقع 3 حارات وطبان مرصوف في كل اتجاه) وكذلك الإنتهاء من إنشاء منزل ومطلع لكوبرى الجامعة على النيل تنفيذ النيل العامة للإنشاء والطرق احدى شركات وزارة النقل وذلك للمساهمة في تحقيق السيولة المرورية وربط شرق وغرب المنصورة والمساهمة في تسهيل حركة الركاب والتجارة من محافظات الشرقية ودمياط والغربية والدقهلية الى المدن الساحلية مرورا بالطريق الدولي الساحلى.