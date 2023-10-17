شكرا لقرائتكم خبر عن أسطول قوافل التحالف الوطنى يستعد لدخول معبر رفح لإغاثة الفلسطينيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد أسطول كبير من القافلات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مشهد مهيب لدخول معبر رفح قاصدا إغاثة الفلسطينيين فى أسرع وقت، فى دور قوى لمصر التى لا تغيب دائما عن مشهد مساندة الأخوة الفلسطينيين أينما كانوا.

واصطف عشرات المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، أمام بوابة معبر رفح، من أجل تقديم ونقل المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء فى قطاع غزة.

وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين العدوان الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية، لدعم الأشقاء فى فلسطين.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.