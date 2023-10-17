شكرا لقرائتكم خبر عن الإدارية تحدد جلسة غد لنظر طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المحكمة الادارية العليا جلسة غدا الأربعاء، للفصل فى الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20-10-2023، في الدعوى التى حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحى بصفته وآخرين.

حمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.