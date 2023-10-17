شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تنشر أرقام وطرق التواصل معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت الحملة عبر صفحتها الرسمية، "حرصًا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.. يسعدنا تواصلكم معنا

- الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني| [email protected]

- رقم التواصل [واتساب] مع وسائل الإعلام| 01113199231

- رقم التواصل [واتساب] مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820

- رقم التواصل [واتساب] السفارات والجهات الاجنبية| 01093576357

- كما يمكنكم أيضاً الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي| https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/