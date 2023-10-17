شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: معبر رفح تعرض للقصف 4 مرات.. وتشويه موقفنا مرفوض والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الوزير شكري أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.
وتابع: "إن دعوة إسرائيل للتهجير إلى الجنوب تتعارض تمامًا مع القانون الإنساني الدولي، كما أن ترك الناس بلا ماء ولا كهرباء وطعام يخالف القوانين الدولية أيضا"
في نفس السياق، أدان شكرى استمرار عمليات القصف العشوائى والعقاب الجماعى للمدنيين فى قطاع غزة، مؤكدا على الأولوية القصوى لدخول المساعدات إلى القطاع، وفقا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة إكس، وطالب وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية ماليزيا، إسرائيل بالتوقف عن استهداف الجانب الفلسطينى من معبر رفح.
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