شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى مقدمة كتب التاريخ.. التحالف الوطني يطلق قافلة كبيرة لدعم غزة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ميزان الفعل العربي تأتي مصر في مقدمة كتب التاريخ، تستحضر ماضيها، وتضع حاضرها حصن أمان لدعم أشقائها، "مسافة السكة لأهل فلسطين" شعار رفعه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة، اللذان أطلقا قافلة كبيرة لدعم أهل فلسطين.

وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين العدوان الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.