شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تطعيم الدرن يحمى الأطفال من الإطابة بأنواعه الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الدرن يحمى الأطفال من المرض وأنواعة الخطرة مثل الدرن الدخنى.

وكانت نظمت وزارة الصحة والسكان دورة تدريبية بعنوان (مكافحة الدرن وكوفيد - 19 والتهابات الجهاز التنفسي الأخرى في البلدان الأفريقية)، ضمن التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الچايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ووزارة الخارجية المصرية، وذلك بمقر المركز القومي للتدريب وبحوث الدرن وأمراض الصدر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المشاركين بالدورة التدريبية 20 متدربا من 11 دولة أفريقية وهى (بوتسوانا ، زامبيا ، غانا ، ليبيريا ، الكاميرون ، الكونغو ، ناميبيا ، موزمبيق ، تشاد ، مالاوي ، كينيا).

وأضاف "عبد الغفار" أن التدريب يهدف الى رفع قدرة ومهارة المشاركين من البلدان الأفريقية بالتقنيات اللازمة للمساهمة في استراتيجية "القضاء على الامراض المعدية" في بلدانهم بالمعرفة والمهارات المكتسبة أثناء التدريب، وأيضا إتاحة الفرصة للمشاركين للنظر في تأثير جائحة كوفيد-19 وغيرها من التهابات الجهاز التنفسي الناشئة المرتبطة باستراتيجية القضاء على الدرن وأنشطتها وكيفية التغلب عليها، وتوفير القدرة على قيادة بلدانهم لتحقيق الرؤية العالمية للقضاء على الامراض المعدية المختلفة.