"اعملوا لي خصم 50%".. تفاصيل اتهام المخرج مجدي الهواري بضرب عمال مطعم بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تحقق النيابة العامة في اتهام مجلس إدارة سلسلة مطاعم شهيرة للمخرج مجدي الهواري بالاعتداء على العمال ورفضه دفع فاتورة تناول وجبة العشاء.

مصادر أمنية كشفت عن أن المخرج السينمائي صاحب الـ44 سنة اصطحب أبناءه الخمسة إلى مطعم شهير بمول أركان في الشيخ زايد.

أحضر أحد العمال فاتورة الحساب بقيمة 4 آلاف و600 جنيه ليرفض "الهواري" الدفع مطالبا "اعملوا لي خصم 50٪".

امتثل مسؤولو المطعم إلى طلب مجدي الهواري ومنحوه خصما ليصبح الإجمالي 3 آلاف و600 لكنه اعترض وأخبروه "الـ300 جنيه خدمة يا فندم".

حصل المخرج السينمائي على الفاتورة دون سداد قيمتها وانصرف وحرر مسؤولو المطعم محضرا ضده رقم 3016 إدراى الشيخ زايد اول سنة 2023 وإحالته إلى النيابة العامة تمهيدا لاستدعائه.