لاستبعاد العتال ولبيب وسليمان.. 5 طعون أمام مجلس الدولة ضد المرشحين بانتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أقيمت اليوم الثلاثاء، 5 طعون أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بشأن انتخابات نادي الزمالك.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد الماضي، باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات الزمالك، فيما قضت برفض عدد من الدعاوى منها الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، والتي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

وصرح المحامي محمد عناني رئيس قسم التحكيم الرياضي والتجاري بمكتب الدكتور كمال شعيب للمحاماة، لـ "الخليج 365" أن الطعون ستنظر بجلسة خاصة غدًا الأربعاء، على أن تصدر أحكام نهائية بها قبل يوم الجمعة المقبل -موعد انتخابات النادي-.

وتقدم فاروق جعفر المرشح على منصب رئاسة النادي اليوم، بالطعن الأول الذي حمل رقم 1493 لسنة 70 ق، ضد كل من وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومي للرياضة، المدير التنفيذي لنادي الزمالك، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، للمطالبة باستبعاد إسم حسين لبيب من قائمة المرشحين على منصب رئيس النادي.

وأقام حسام المندوه المستبعد بحكم قضائي من سباق الانتخابات، بطعنين حملا رقمي 1452 لسنة 70 ق، و1477 لسنة 70 ق، للمطالبة بإلغاء حكم استبعاده وإدراج إسمه بكشوف المرشحين بالانتخابات.

فيما تقدم ماجد فاروق بطعن أيضًا حمل رقم 1563 لسنة 70 قضائية، للمطالبة بإلغاء قرار استبعاد حسين ليبب من الانتخابات ومنع إدارج إسمه بكشوف المرشحين.

كما تقدم جمال عبدالكريم بالطعن رقم 1503 لسنة 70 ق، للمطالبة باستبعاد كل من "أحمد سليمان، هشام نصر، هاني شكري، محمد ممدوح، مصطفى سيد عبدالخالق، هاني مجدي، محمد طارق، سامح سوني" من الترشح بانتخابات نادي الزمالك المقبلة.

ويتولى إدارة نادي الزمالك حاليًا لجنة مكلفة مكونة من الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي للنادي، ومعه أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًا وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي بناء على تكليف من الجهة الإدارية.

وانتهت مهلة الترشح على انتخابات نادي الزمالك لاختيار مجلس منتخب يتولى مهمة إدارة النادي، خلال 4 سنوات مقبلة.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.