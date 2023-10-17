ضبط 9 متهمين بحوزتهم 43 كجم مخدرات و3 أسلحة نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-فاطمة عادل:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرتي أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات، عن ضبط 9 متهمين، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 15.600 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 19 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- 3 فرد محلي – طبنجة - عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.