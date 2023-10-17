"مجدي الهواري بيتخانق".. القصة الكاملة لمشاجرة المخرج السينمائي داخل مطعم شهير بزايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عاد المخرج السينمائي مجدي الهواري لتصدر محركات البحث بعيدًا عن أنباء زيجته المتداولة من مصممة الأزياء دنيا عبد المعبود. المخرج مجدي الهواري تحول إلى حديث منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بتحوله إلى متهم تحت أنظار كاميرات المراقبة فماذا حدث داخل مطعم شهير بالشيخ زايد.

العاشرة مساء الثلاثاء الماضي، ارتفعت أصوات الشجار وتراشق بالألفاظ داخل مول "أركان" بالشيخ زايد. انصرف اهتمام مرتادي المول الأشهر في الحي الراقي إلى مصدر الصوت فجاءت المفاجأة "المخرج مجدي الهواري بيتخانق".

مجدي الهواري ذو الـ44 سنة اصطحب أبناءه الخمسة إلى أحد فروع سلسلة مطاعم شهيرة -تديرها مجموعة بدولة أوروبية- لتناول وجبة العشاء في أجواء عائلية لكن خلافًا بدد تلك الأجواء.

لم يكد يفرغ المخرج مجدي الهواري ومرافقوه من تناول الطعام حتى حضر أحد العمال وابتسامة جلية ترتسم على وجنتيه "يارب يكون الأكل عجبكم يا فندم" وقدم له فاتورة الحساب.

نظر المخرج السينمائي مجدي الهواري في الفاتورة معربا عن صدمته من القيمة الإجمالية "4 آلاف و600 جنيه ليه!" مبديًا رفضه سدادها وطالبهم "اعملوا لي خصم ٥٠٪".

مصادر أمنية مسؤولة كشفت عن امتثال مسؤولي المطعم إلى طلب المخرج مجدي الهواري ومنحوه خصما ليصبح الإجمالي ٣ آلاف و٦٠٠ لكنه اعترض وأخبروه "الـ٣٠٠ جنيه خدمة يا فندم".

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لم تلق كلمات عامل المطعم قبولا لدى المخرج مجدي الهواري وراح يهدده "إنت متعرفش بتكلم مين؟" -حسب مصدر مطلع- لترتفع حدة الخلاف وصولا إلى مناوشات بالأيدي.

كاميرات المراقبة -حصل الخليج 365 على نسخة منها- وثقت اعتداء المخرج مجدي الهواري ومرافقيه بالسب والشتم والضرب على بغض العاملين بالمطعم قبل انصرافهم.

حصل المخرج مجدي الهواري على الفاتورة دون سداد قيمتها، وانصرف قبل أن يفاجئ بتحرير مسؤولي المطعم محضرا ضده رقم 3016 إداري الشيخ زايد أول سنة 2023 مرفقًا بتفريغ كاميرات المراقبة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة.

مع تأزم الموقف ووصول الخلاف إلى قسم الشرطة، تحرك محامي المخرج مجدي الهواري - مطلوب على ذمة قضية تبديد حبس غيابي سنة- وتوجه إلى المطعم في محاولة لإنهاء الخلاف.

عرض محامي مجدي الهواري سداد قيمة الفاتورة وتعويض إدارة المطعم عن آي تلفيات لكن الرد جاء حاسمًا "الموضوع مبقاش في إيدينا.. النيابة بتحقق".

مصدر أمني مسوؤل بفرقة مباحث الشيخ زايد أفاد في تصريح لمصراوي بأن المحضر قيد الفحص من قبل النيابة العامة تمهيدًا لاستدعاء المخرج مجدي الهواري وسماع أقواله.