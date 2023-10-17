"بحوث الصحراء" و"الفاو" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

بحث الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) برئاسة الدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل المنظمة بمصر، والدكتور محمد يعقوب نائب ممثل المنظمة والدكتور أشرف الصادق مستشار بالمنظمة، سبل تعزيز التعاون المشترك.

وقال رئيس مركز بحوث الصحراء إن هذه الزيارة تأتي في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، حيث يدعم التشاركية مع الجهات الدولية المختلفة للنهوض بالخطط التنموية الزراعية ومشاهدة المشاكل وطرق التغلب عليها على أرض الواقع.

وأضاف أن هذه الزيارة هي استكمال لزيارة الوفد لمحطة رأس سدر بجنوب سيناء، حيث تم الاطلاع على الأنشطة البحثية بالمحطة ونظم تحلية المياه والزراعات العلفية، وكذلك أنشطة الإنتاج الحيواني (الإبل والهجن والأغنام) واستخدام البدائل العلفية لتغذية الحيوانات لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف.

وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بالإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء، وأعربوا عن سعادتهم باستمرار التعاون مع المركز في الفترة المقبلة، ما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة بالمناطق الصحراوية.