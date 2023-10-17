شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس مائل للحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 فجرا إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار. المستشار الألمانى يعلن زيارة مصر غدًا لوقف التصعيد فى غزة

أعلن المستشار الألمانى أولاف شولتز، زيارته مصر غدًا لإجراء مشاورات لوقف التصعيد بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقاء شولتز بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التقت بوزير الخارجية سامح شكرى فى القاهرة، وبحثت معه سبل احتواء الأزمة ومواصلة الجهود الرامية لوقف التصعيد على الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى.

أسطول قوافل التحالف الوطنى يستعد لدخول معبر رفح لإغاثة الفلسطينيين.. فيديو توافد أسطول كبير من القافلات التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في مشهد مهيب لدخول معبر رفح قاصدا إغاثة الفلسطينيين فى أسرع وقت، فى دور قوى لمصر التى لا تغيب دائما عن مشهد مساندة الأخوة الفلسطينيين أينما كانوا.

واصطف عشرات المتطوعين من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، أمام بوابة معبر رفح، من أجل تقديم ونقل المساعدات الإغاثية والإنسانية للأشقاء فى قطاع غزة.

وتضم القافلة قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب ما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين العدوان الذى شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

سامح شكري: معبر رفح تعرض للقصف 4 مرات.. وتشويه موقفنا مرفوض

قال وزير الخارجية سامح شكري إن محاولات تشويه الموقف المصري بشأن معبر رفح "غير مقبول"، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن المعبر تعرض للقصف الجوي من قبل إسرائيل 4 مرات، وبالتالي لا يعمل بالشكل الطبيعي.

وأضاف الوزير شكري أن معبر رفح لم يتم إغلاقه رسميا من قبل السلطات المصرية منذ بدء الأزمة في قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجة أن العمل جاري مع جميع الأطراف للتوصل لاتفاق لإرسال المساعدات للقطاع قائلا: "نحن على تواصل دائم في مصر مع منظمات الأمم المتحدة لإيجاد طريقة لفتح ممر آمن للمساعدات الإنسانية.. لكن إلى هذه اللحظة لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الجانب الآخر على المعبر".

الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تنشر أرقام وطرق التواصل معها

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أرقام وطرق التواصل معها.

وأوضحت الحملة عبر صفحتها الرسمية، "حرصًا من الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري، يمكنكم الآن التواصل مع الحملة الرسمية من خلال وسائل التواصل الرسمية للحملة.. يسعدنا تواصلكم معنا

- الموقع الرسمي| https://abdelfattahelsisi.org/

- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"| عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني| [email protected]

- رقم التواصل [واتساب] مع وسائل الإعلام| 01113199231

- رقم التواصل [واتساب] مع الكيانات والجهات والأحزاب| 01022858820

- رقم التواصل [واتساب] السفارات والجهات الاجنبية| 01093576357

- كما يمكنكم أيضاً الانضمام للحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي| https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join/

الإدارية تحدد جلسة غد لنظر طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالك

حددت المحكمة الادارية العليا جلسة غدا الأربعاء، للفصل فى الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبدالمجيد سليم عبدالصبور، واستبعاده من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20-10-2023، في الدعوى التى حملت رقم 77/78723 وزير الشباب أشرف صبحى بصفته وآخرين.





حمل طعن المحكمة الإدارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

أمين عام الأمم المتحدة يعتزم زيارة مصر لمناقشة الأزمة فى قطاع غزة

قالت وكالة رويترز إن الأمين العام للأمم المتحدة يعتزم زيارة مصر وذلك لمناقشة الأزمة الإنسانية فى قطاع غزة وبحث خفض التصعيد الدائر منذ أكثر من أسبوع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا الاثنين، إلى السماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة، ومن دون عوائق.

وقال الأمين العام - في بيان بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، "إنه في هذه اللحظة الصعبة، فيما نقف على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، واجبي بصفتي أمينا عاما للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين؛ الأول: بالنسبة للفصائل، يجب إطلاق سراح الرهائن فورا بدون شروط والثاني: بالنسبة لإسرائيل، يجب السماح بشكل عاجل وبدون عوائق بوصول الإمدادات الإنسانية وعاملي الإغاثة من أجل المدنيين في غزة".

مشتريات عربية تقود صعود البورصة وسط تداولات تتجاوز 2.2 مليار جنيه

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.2 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 21319 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 26062 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 8919 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3832 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 5838 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 5347 نقطة.





الرئيس السيسى يشيد بمستوى التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "ماتياس كورمان"، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس أشاد بمستوى التعاون القائم بين مصر والمنظمة، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لتعزيز هذا التعاون بما يتسق مع خطط التنمية المستدامة لمصر في إطار رؤية مصر 2030، فضلاً عن توفير الدعم الفني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على مختلف محاوره، في ظل سعي مصر للاستفادة من السياسات المختلفة للمؤسسات الدولية ذات الخبرات المتميزة في هذا المجال.





الوطنية للانتخابات تعلن بدء تلقى اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بدء تلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، على بعضهم البعض، وتستمر فترة الاعتراض حتى غدا الأربعاء.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه وفقا للقانون لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة على أي طلب ترشح آخر، مع بيان أسباب اعتراضه، وذلك عقب إعلان القائمة المبدئية للمرشحين التى تم إعلانها أمس.

وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 اكتوبر، وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر .

خط ساخن للإبلاغ عن التلاعب فى أسعار السلع الأساسية

تكثف الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق للتصدى لأى محاولات تلاعب أو جشع من قبل البعض خاصة بعد تطبيق مبادرة الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الأساسية مثل "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"، بتخفيضات تتراوح من 15 إلى 25%، كما تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجي الدواجن والبيض على تخفيض الأسعار لى الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض.

ويستقبل جهاز حماية المستهلك أى شكاوى تتعلق بالتلاعب في أسعار السلع والمنتجات الغذائية من خلال الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز.

وطبقت المنافذ الجمركية بالموانئ، قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر، والذى أصدرته الحكومة، وتضمن القرار إعفاء واردات بعض السلع الخاضعة للبنود الجمركية من الضريبة.

السفارة الأمريكية: واشنطن تعمل مع مصر لحشد الموارد الإنسانية لدعم سكان غزة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الأمريكية تعمل مع الحكومة المصرية على التخطيط لحشد الموارد الإنسانية لدعم السكان فى غزة.

وأضافت السفارة - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" - أن مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، قام بزيارة الهلال الأحمر المصرى للمساعدة في تعزيز هذه الجهود.

الإسكان: تنفيذ 100 ألف وحدة لمحدودى ومتوسطى الدخل فى مدينة حدائق العاصمة

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية التى تم ويجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودي ومتوسطى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، ورافقه مسئولو الوزارة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان بموقع الوحدات، وتفقد نماذج للوحدات التى تم تشطيبها، مشددا على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ الوحدات لتسليمها لمستحقيها، وكذا الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية بالتوازى مع الانتهاء من تنفيذ الوحدات، لتوفير الخدمات للسكان، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء، لتكون متنفساً ومتنزها لسكان المشروع.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي للوحدات السكنية والمشروعات الخدمية، من رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، حيث أوضح أن إجمالى عدد وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بالمدينة، 92 ألفا و322 وحدة سكنية (29496 وحدة تم تنفيذها - 62826 وحدة جار تنفيذها)، وتم حتى الآن تخصيص 20412 وحدة للحاجزين، وتسليم 14277 وحدة منها، كما يجرى تنفيذ 7368 وحدة سكنية لمتوسطى الدخل، بالإضافة إلى 79 مشروعا خدميا تم ويجرى تنفيذها بمناطق إسكان محدودى الدخل، وتشمل، مدارس، وحضانات، وأسواق تجارية، ومخابز، ووحدات صحية، وملاعب، وغيرها.