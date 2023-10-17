شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية": قصف مكثف لجيش الاحتلال على بلدات لبنانية بطول الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية عبر مراسلتها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بشكل مكثف بلدات لبنانية بطول الحدود. وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عقد سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.

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