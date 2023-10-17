شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يؤكد: مصر تواصل تنسيق جهود تبنى مسار التهدئة بغزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكري الحالي في قطاع غزة.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في هذا الاتصال الهاتفى.

تلقى الرئيس السيسى اليوم اتصالاً هاتفياً من فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان

الاتصال تناول التباحث بشأن تطورات التصعيد العسكرى الحالى فى قطاع غزة

أكد الجانبان أهمية مراعاة التبعات الإنسانية الخطيرة للمواجهات المسلحة على حياة المدنيين، فضلاً عن امتداد تداعياتها الأمنية والسياسية إلى المنطقة برمتها

شدد الرئيس على أن مصر مستمرة فى مساعيها لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لحث الأطراف على تبنى مسار التهدئة

أكد الرئيس أهمية إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك لتجنيب الشعب الفلسطينى المزيد من المعاناة الإنسانية