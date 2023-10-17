شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: 3 آلاف شهيد و12500 مصاب جراء العدوان حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 3 آلاف شهيد و12500 مصاب جراء العدوان حتى الآن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية عبر مراسلتها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بشكل مكثف بلدات لبنانية بطول الحدود.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أعلنت أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عقد سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.