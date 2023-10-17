شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن ارتفاع عدد القتلى فى صفوف جنوده إلى 301 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده إلى 301، وفقا لخبر لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية عبر مراسلتها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بشكل مكثف بلدات لبنانية بطول الحدود.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عقد سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.