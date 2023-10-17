شكرا لقرائتكم خبر عن "هنا فلسطين من القاهرة" يرصد مواقف الرئيس السيسى فى دعم فلسطين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة دى إم سى فيلماً وثائقياً بعنوان "هنا فلسطين من القاهرة"، كشف عن دور الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة الجمهورية في دعم القضية الفلسطينية.

وكشف الفيلم أنه بعد تولى باراك أوباما رئاسة أمريكا حدثه الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك في عام 2009 عن ضرورة حل القضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الاحتلال، وحذره بأن المنطقة لن تنعم بسلام دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وجاءت بعدها عواصف الربيع العربي بالمنطقة وواجهت مصر تحديات غير مسبوقة مع الإرهاب إلا أن مصر لم تقف عن آداء دورها في حل القضية.

وتابع التقرير: "بعد أن زال الضباب واتضحت الرؤى استعادت مصر قوتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعام 2017 وقعت فتح وحماس على اتفاق انهاء الانقسام، وعام 2021 أطلق الرئيس السيسى مبادرة بتخصيص نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة، وذلك بعد الحرب التي شنتها إسرائيل 11 يوما، والمبادرة والموقف المصري في الأساس موجه للشعب الفلسطيني لرفع المعاناة عنه".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت بث فيلم " هنا فلسطين من القاهرة"، والذي يستعرض الدور المصرى التاريخى في دعم القضية الفلسطينية.