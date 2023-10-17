شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تحركنا منذ إصدار الرئيس السيسي توجيهاته بتوصيل المساعدات لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إنّ المنظمة تحركت منذ اللحظات الأولى التي أصدر فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي أوامره بمساعدة معبر رفح، وتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مشددًا على أن التنسيق مستمر ومتواصل مع الجهات المختصة في مصر.

وأضاف "المنظري"، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "تمكننا من إرسال شحنة من المستلزمات الطبية من المخزن اللوجستي في دبي إلى مطار العريش، وهي في انتظار فتح المعبر لإيصال المساعدات لغزة، وهناك فرق فنية متخصصة يمكنها تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة".

وتابع المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط: "لا جديد لدينا وننتظر مثل البقية إصدار الأمر بفتح المعبر من الجانب الآخر حتى نتمكن من الدخول"، وتطرق إلى الخطط للأشهر الثلاثة القادمة في غزة لإيصال المساعدات إليها إذا ما فُتح المعبر، لافتًا إلى أنها تشمل توفير موارد مالية من مختلف الداعمين لشراء مستلزمات طبية بمختلف أنواعها وتوفير كوادر طبية في مختلف المجالات من أجل تقديم يد العون والمساعدة للكوادر الطبية في قطاع غزة.