شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك يا غزة.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " لبيك يا غزة.. العالم يلبى دعوة الرئيس السيسى لحضور «قمة القاهرة».. مصر تتطلع لتفعيل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإعادة الزخم للقضية الفلسطينية وتحركات مكثفة لخفض التصعيد.

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الخليج 365 غدا