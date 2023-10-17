النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقى، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الدكتورمحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذى قدم التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقى استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس.

ورحب النائب العام بضيفيْه اللذيْن قدما التهنئة له لتوليه مهام منصبه.