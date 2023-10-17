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النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

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القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقى، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الدكتورمحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

 

ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذى قدم التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.

 

وكان النائب العام المستشار محمد شوقى استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس.

 

ورحب النائب العام بضيفيْه اللذيْن قدما التهنئة له لتوليه مهام منصبه.

 

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النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

 

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المستشار محمد شوقى

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وزير قطاع الأعمال يقدم التهنئة للمستشار محمد شوقى لتوليه منصب التائب العام

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النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال

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وزير قطاع الأعمال خلال استقبال النائب العام له

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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