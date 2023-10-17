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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبل النائب العام المستشار محمد شوقى، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الدكتورمحمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
ورحب النائب العام بضيفه الكريم، الذى قدم التهنئة لسيادته لتوليه مهام منصبه.
وكان النائب العام المستشار محمد شوقى استقبل اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس.
ورحب النائب العام بضيفيْه اللذيْن قدما التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام
المستشار محمد شوقى
وزير قطاع الأعمال يقدم التهنئة للمستشار محمد شوقى لتوليه منصب التائب العام
النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال خلال استقبال النائب العام له
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