شكرا لقرائتكم خبر عن انحياز جديد للاحتلال.. "جارديان" تتخلى عن رسام كاريكاتير "بارز" بسبب نتنياهو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى انحياز جديد للجانب الإسرائيلي فى موجة التصعيد الأخيرة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة تخلت صحيفة جارديان البريطانية عن رسام الكاريكاتير الشهير ستيف بيل بعد رحلة عمل امتدت 40 عاماً وذلك لرسمه كاريكاتير اعتبرته إدارة الصحيفة مسيئاً لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ويشبه بينه وبين المرابى اليهودى شايلوك بطل مسرحية تاجر البندقية لـ"شكسبير"

وجاء قرار "جارديان" بعد ساعات من نشر الرسمة التى ظهر فيها نتنياهو وهو يجرى عملية جراحية على بطنه تشكل قطعا فى خطوط قطاع غزة وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية

وأظهر "ستيف بيل" رئيس الوزراء الإسرائيلى وهو يستعد لإجراء عملية جراحية على بطنه مرتديا قفازات الملاكمة حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة لقطاع غزة مع عبارة تقول "يا سكان غزة .. اخرجوا الآن" فى إشارة إلى أمر الإخلاء الذى أصدره نتنياهو لسكان القطاع

وقال متحدث باسم صحيفة الجارديان: "تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل لقد كانت الرسوم الكاريكاترية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة جارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية نشكره ونتمنى له كل التوفيق"