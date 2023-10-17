شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: نحو 300 شهيد جراء قصف إسرائيل لمستشفى المعمدانى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 300 شهيد جراء قصف إسرائيلى استهدف مستشفى المعمدانى فى غزة، موضحة أن مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى وسط غزة، وفقا لخبر لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق طالبت إيونى بيلارا، وزيرة الحقوق الإجتماعية الإسبانية والأمين العام لحزب يونيداد بوديموس، الحكومة الإسبانية، بتقديم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى غزة.

وأشارت بيلارا على حسابها الخاص على موقع اكس "بالنظر إلى محاولة الابادة الجماعية التى تقوم بها اسرائيل فى غزة، نقترح أن تقوم حكومة اسبانيا بإحالة نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".