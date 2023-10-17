شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى لـ"القاهرة الإخبارية": تحركاتنا مستمرة مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطينى، إنه ليس لديه أي تفاصيل عن اجتماع الرئيس محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ولم يتطلع بعد على المخرجات، لكن المدخلات معروفة، الموقف الفلسطينى والعربى واضح، وهو وقف العدوان وفتح ممرات إغاثة إنسانية ووضع حد لكل هذه المآسي بإنهاء الاحتلال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن السياسة لا يوجد بها تشاؤم أو تفاؤل، وزيارة بايدن غدا لا يمكن التكهن بنتائجها، لكن موقفنا ثابت وهو إنهاء كل المعاناة وإنهاء الاحتلال.

وتابع أن الجميع يعرف توجهات الولايات المتحدة، الكل يعرف أن الراعي الأول لكل ما تفعله إسرائيل ومادام لن يتغير موقف أمريكا فلن يتغير موقف إسرائيل، وإسرائيل تظن أنها تحتمى بغطاء غير قابل للتأثر وتتصور أن بإمكانها أن تقعل ما تشاء.

وذكر أن أمريكا لن تضغط على إسرائيل لأنه ببساطة لا أحد يضغط على الولايات المتحدة من المجتمع الدول ولا من الجانب العربى ولا الجانب الإسلامى، ولا بد من استخدام كل أوراق الضغط على أمريكا لتتراجع عن موقفها.

وتابع أنه مازال لدينا خشية كبيرة من عدم تراجع العدوان وتفاقم الوضع الكارثى فى غزة، ونتحرك باستمرار مع مصر والأردن والسعودية لوقف العدوان وتوفير المساعدات للشعب الفلسطينى فى غزة.