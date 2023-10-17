شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: أكثر من 500 شهيدا جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، وفقا لخبر لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت قناة "القاهرة الإخبارية عبر مراسلتها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بشكل مكثف بلدات لبنانية بطول الحدود.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت أن وزير الخارجية عبد الله بوحبيب عقد سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد، وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.