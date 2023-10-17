شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: قصف قوات الاحتلال لمستشفى المعمدانى "إبادة جماعية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة مي كيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن قصف مستشفى المعمدانى "إبادة جماعية"، مناشدة المجتمع الدولي حماية الشعب الفلسطينى.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن قصف المستشفيات بات هدفا رئيسا لقوات الاحتلال، والمجتمع الدولي عاجز عن وقف العدوان.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: القطاع الصحي في غزة على حافة الانهيار والخدمات على وشك النفاد، موضحة أن عائلات بأكملها تم إبادتها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن أكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، وفقا لخبر لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، موضحة أن مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال مستشفى المعمدانى وسط غزة،