"خارجية النواب": القمة الدولية بشأن فلسطين تجسيد لدور مصر المحوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

قال كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه أكد أثناء حضوره اجتماعات لجنة الشرق الأوسط المعنية بالقضية الفلسطينية بالاتحاد البرلماني الدولي للبرلمانيين، ضرورة دعوة حكوماتهم للمشاركة في القمة التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفق رؤية حكيمة، في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لإدخال المساعدات، ووقف العدوان، وتفعيل حل الدولتين.

وأوضح في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، أن القمة التي دعت لها مصر تكمن دلالاتها في إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية التي أريد لها أن تفقد الزخم والتأييد خلال السنوات الماضية بفعل تطورات الأوضاع الدولية وسياسات إسرائيل في هذا الشأن برفض المحاولات لاستئتاف عملية السلام وفق مرجعيات مؤتمر مدريد للسلام والمبادرة العربية للسلام.

وقال: الدعوة تأتي وفق رؤية حكيمة وأن يكون للأطراف الأقليمية والدولية المعنية والمؤيدة لحل الدولتين الدور الفاعل في هذا الشأن، مشيرا إلى ضرورة أن تكون تلك القضية العادلة على أولويات المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمنظمات والتجمعات الإقليمية.

ولفت رئيس خارجية النواب، إلى أن تلك القمة كاشفة عن مواقف جميع القوى من جوهر حل القضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين الذي لم يتحقق طيلة 75 عاما الماضية، مما شكل عامل اليأس الرئيسي للفلسطينيين.

وأكد كريم درويش، أن اتصالات مصر ومشاوراتها مع الدول الصديقة والشقيقة أسفرت عن تأييد ودعم واسعين لعقد تلك القمة، التي تضع القوى الدولية أمام مسئولياتها السياسية والإنسانية.