طلب إحاطة لاستمرار انقطاع التيار الكهربائي بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حـنـفـي جـبـالـي، رئـيـس مجلـس الـنواب موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير الكهرباء، بـشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائى بمنطقة مرغم الصناعية بالإسكندرية والتسبب فى خسائر كثيرة للمستثمرين.

وأكد على أن منطقة مرغم الصناعية فى محافظة الإسكندرية بخلاف أنها تحتاج لنظرة حقيقية من الحكومة بشأن ملف الصرف الصناعى وتقنين الأراضى، إلا أن الأوضاع بها تأثرت سلبا بشكل جديد من خلال انقطاع التيار الكهربائى عن المنطقة كلها بما ضاعف خسائر المستثمرين فى مختلف المجالات الصناعية، وهو الأمر الذى يحتاج لتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية من أجل تطبيق الاستثناءات الخاصة بعدم انقطاع التيارات الكهربائية على المناطق الصناعية خاصة أن الانقطاع يؤثر بالسلب على حركة الإنتاج وبالتبعية على حركة الاقتصاد بشكل عام.

ولفت إلى أن توجه الدولة المصرية فى الاهتمام بالقطاع الصناعى يتطلب مزيدا من الجهود والتسهيلات والحوافز وليس إقرار أى ضغوط عليهم جديدة تؤثر على حركة الإنتاج، وهو ما يتطلب من الحكومة وقف انقطاع الكهرباء عن المناطق الصناعية وعلى رأسها منطقة مرغم على أن نكون أمام خطة أكبر خلال الفترة المقبلة للنظر بشأن أوضاع المنطقة سواء فيما يتعلق بإشكاليات الصرف الصناعى والصرف الصحى أو إشكالية تقنين الأراضي.