المفتي يطالب عقلاء العالم بالتدخل لوقف جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- ما قام به الكيان الإسرائيلي المحتل من قصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وقال المفتي في بيان له: "إن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، والتي تضرب بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت من المجتمع الدولي".

وطالب مفتي الجمهورية عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه أهالي غزة.