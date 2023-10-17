ميكروباص يصدم ضابطة أمام المدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت ضابطة شرطة صدمتها سيارة أجرة "ميكروباص" أمام المدينة الجامعية الخاصة بجامعة القاهرة، مساء الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مسؤول غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابة بشارع ثروت.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين أن سيارة ميكروباض مسرعة اصطدمت بضابطة برتبة ملازم أول بمنطقة بين السرايات فأطاحت بها على الأرض.

نقلت الضابطة إلى المستشفى وتحفظت قوات الأمن على السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف حكمدار الجيزة.