حاول غسل 600 مليون جنيه.. الشرطة تصدم مستريح النقل الجماعي بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اتخذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالك شركة "هارب خارج البلاد" متهمًا بمحاولة غسل 600 مليون جنيه حصل عليها من أهالي منطقة العمرانية بزعم توظيفها.

التحريات بينت أن المتهم "حازم" مارس أعمال النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.

المتهم حاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات - شراء السيارات) واستغلال جانب من تلك الأموال فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قُدرت أعمال الغسل التى نفذها "مستريح النقل الجماعي" بـ600 مليون جنيه، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حياله.