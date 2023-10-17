الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدا من نقابة عمال النقل البرى

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023م وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البرى برئاسة على أحمد على (أشرف دوكار) رئيس النقابة وعددا من ممثلى النقابة بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وتضم النقابة العامة لعمال النقل البرى أكثر من مليونى عضو على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، و159 لجنة نقابية عمالية، وتهدف إلى خدمة العمال وحماية العاملين بالنقل البرى من حوادث الطرق والكوارث الطبيعية.

واستقبل الوفد، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى المستشار محمود فوزى، مرحبًا بهم، موجهًا الشكر للنقابة على مجهودهم لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للسائقين أعضاء النقابة فى عموم الجمهورية، وكذلك دورهم فى توعية العاملين بالنقابة بالمشاركة الإيجابية.

وأشار رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى إلى، قيام الدولة بعددٍ من الإنجازات فى الطرق كالمشروع القومى للطرق الذى استهدف إقامة طرق جديدة بأكثر من 7 آلاف كيلو متر نُفذ بالفعل منها 5 آلاف و800 كيلو متر، ورفع كفاءة 10 آلاف كيلو متر نُفذ بالفعل منها 7 آلاف و800 كيلو متر، وكذلك تطوير كل محاور هامة مثل الطريق الدائرة والدائرى الإقليمى وطريق الصعيد الصحراوى الغربى من القاهرة إلى المنيا، فضلا عن محاور النيل والطرق العرضية والطرق الداخلية فى المحافظات وكذلك الكبارى والأنفاق؛ مما أدى إلى انخفاض معدل الحوادث والإصابات المرورية وأن مصر قفزت أكثر من 100 مركز فى الترتيب الدولى لجودة الطرق لتصبح رقم 18 عام 2023 بعد أن كانت فى عام 2015 فى الترتيب 118.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة لعمال النقل البرى، قيام بدورهم التوعوى وحث المواطنين وبخاصة فئة السائقين والعاملين بشركات النقل على ممارسة حقهم الدستورى الذى كفله لهم الدستور نصاّ، مشيدين بما أنجزته الدولة المصرية وما حققه المرشح الرئاسى، عبد الفتاح السيسى خلال السنوات التسع الماضية من إنجازات فى جميع قطاعات الدولة بشكل عام وفى قطاع الطرق والنقل البرى بشكل خاص، حيث قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات وفى وقت قياسى، وهو ما أدى أن تصبح مصر فى صدارة الدول فى جودة الطرق والنقل البرى والحفاظ على سلامة السائقين وتقليل استهلاك الوقت وخفض النفقات.



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (1)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (2)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (3)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (4)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (5)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (6)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (7)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (8)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (9)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (10)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (11)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (12)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (13)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (14)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (15)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (16)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (17)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (18)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (19)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (20)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (21)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (22)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (23)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (24)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (25)



الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة لعمال النقل البري (26)