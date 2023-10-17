شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: الرئيس الفلسطيني يلغي اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي في عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يلغي اجتماعه المقرر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في عمان.

وفى وقت سابق نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد حية لمسيرات في عدد كبير من مناطق الضفة والقدس تنديدًا بقصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة.

وقال الإعلامي تامر حنفي، إن هذه الصور يبدو أنها من ميدان المنارة وسط مدينة رام الله حيث يعبر المحتشدون عن الغضب التي طالت المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بأثرها جراء هذه العملية العسكرية على قطاع غزة.

وأضاف، أن كل أماكن العالم بها مشاهد تعبر عن التنديد والغضب وبها تفسيرات تؤدي إلى ما يطلق عليه حالة انفجار متوقعة يسعى الجميع إلى أن يلجم هذه الحالة من الانفلات القادمة إذا ما استمرّ الوضع على ما هو عليه.