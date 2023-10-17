شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف بث القاهرة الإخبارية على YouTube بعد فضح مشاهد مجزرة مستشفى المعمدانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة القاهرة الإخبارية، ايقاف البث المباشر لقناة القاهرة الإخبارية AlQahera News على YouTube بعد فضح مشاهد مجزرة مستشفى المعمدانى في قطاع غزة على الهوا، متابعة: نأمل في عودة البث خلال دقائق.

وفى وقت سابق أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء يوم الثلاثاء 17 أكتوبر الجاري، القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.