شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تستنكر استهداف المستشفيات والأطقم الطبية بغزة وتصفها بـ"جريمة حرب" والان مع تفاصيل الخبر
وأكدت نقابة التمريض، أن المواثيق الدولية وقوانين الحرب تحمي المنشآت الطبية والمستشفيات وتمنع استهدافها باعتبارها المكان الوحيد الذى يسعف المصابين والجرحى، ولا يضم سوى الأطقم الطبية والتمريضية وليس منشأة عسكرية.
وأشارت إلى أن مجلس نقابة التمريض يعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني، شأنه شأن الشعب المصري، مؤكدة أن النقابة لن تتأخر عن تقديم الدعم الكامل، للأشقاء الفلسطينيين متى كان ذلك ممكنا.
ويذكر أن أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، قد أعلن أن أكثر من 500 شهيد حتى الآن هم ضحايا استهداف مستشفى الأهلي المعمداني خلال قصف مكثف من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
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